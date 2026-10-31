دبیر اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا ایجاد صندوق مشترک کشاورزی با مشارکت صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و صنعت بیمه را یکی از راهکار‌های حمایت از فعالان اقتصادی علاقه‌مند به تجارت و سرمایه‌گذاری در آفریقا خواند.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مهدی حسینی در نخستین نشست ملی کشاورزی با قاره افریقا که از صبح امروز شنبه ۹ آبان در تهران آغاز شده، راه‌اندازی مرکز حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط در حوزه کشاورزی و ایجاد واحد‌های صنعتی مشترک را از مهمترین پیشنهاد‌های مطرح شده در کارگاه‌های تخصصی این نشست خواند.

او با بیان اینکه تولید تجهیزات و ادوات کشاورزی و اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی می‌تواند در چارچوب همکاری‌های مشترک ایران و کشور‌های آفریقایی دنبال شود، افزود: تشکیل کمیته‌ای مشترک با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی را برای بررسی و پیگیری مشکلات مالی، بانکی و تجاری فعالان اقتصادی در تعامل با کشور‌های آفریقایی ضروری است.

دبیر اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا، مسائل پولی و بانکی، لجستیک و بیمه را از موانع مهم توسعه مبادلات تجاری با این قاره برشمرد و گفت: تجارت ایران با کشور‌های آفریقایی در سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است.

او با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در دوره‌های پیشین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا، از برنامه‌ریزی برای برگزاری چهارمین دوره این اجلاس در آذرماه امسال در سنگال خبر داد.