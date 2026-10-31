سقوط بالگرد در هند ۶ کشته برجا گذاشت
مقامهای هند اعلام کردند که یک بالگرد حامل پنج مسافر و یک خلبان روز گذشته (جمعه) در ایالت کوهستانی «اوتاراکند» در شمال این کشور سقوط کرد و هر ۶ سرنشین آن جان باختند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این بالگرد از معبد «بدرینات»، یکی از مقدسترین زیارتگاهها در آیین هندو، به مقصد شهر «دهرادون» در حال بازگشت بود که در نزدیکی روستای «چای» و در حوالی یک اردوگاه ارتش هند در منطقه «چامولی» سقوط کرد.
به گفته مقامها، لاشه بالگرد در محل حادثه پیدا شد. پراتیک جین، از مقامهای ارشد هوانوردی اوتاراکند، گفت که این بالگرد بعدازظهر جمعه (به وقت محلی) هنگام عبور از دره «جوشیمات» ارتباط خود را از دست داد.
مقامها اعلام کردند که بارندگی و دید نامناسب ناشی از شرایط جوی نامساعد، عملیات امداد و نجات را با مشکل مواجه کرد. سورجیت سینگ پانوار، افسر پلیس هند، تأیید کرد که پیکر هر ۶ سرنشین از محل حادثه خارج شده است.
به نوشته تارنمای استار، این سانحه بار دیگر نگرانیها درباره ایمنی بالگردها در اوتاراکند را افزایش داده است؛ ایالتی که در فصل زیارت، بهطور معمول از آوریل تا نوامبر، خدمات بالگردی بهطور گسترده برای انتقال افراد به زیارتگاههای مرتفع «چار دهام» استفاده میشود. براساس آمار رسمی، اوتاراکند از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ شاهد ۱۲ سانحه سقوط بالگرد بوده که در مجموع به مرگ ۲۱ نفر منجر شده است.