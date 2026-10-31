مقام‌های هند اعلام کردند که یک بالگرد حامل پنج مسافر و یک خلبان روز گذشته (جمعه) در ایالت کوهستانی «اوتاراکند» در شمال این کشور سقوط کرد و هر ۶ سرنشین آن جان باختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ این بالگرد از معبد «بدرینات»، یکی از مقدس‌ترین زیارتگاه‌ها در آیین هندو، به مقصد شهر «دهرادون» در حال بازگشت بود که در نزدیکی روستای «چای» و در حوالی یک اردوگاه ارتش هند در منطقه «چامولی» سقوط کرد.

به گفته مقام‌ها، لاشه بالگرد در محل حادثه پیدا شد. پراتیک جین، از مقام‌های ارشد هوانوردی اوتاراکند، گفت که این بالگرد بعدازظهر جمعه (به وقت محلی) هنگام عبور از دره «جوشیمات» ارتباط خود را از دست داد.

مقام‌ها اعلام کردند که بارندگی و دید نامناسب ناشی از شرایط جوی نامساعد، عملیات امداد و نجات را با مشکل مواجه کرد. سورجیت سینگ پان‌وار، افسر پلیس هند، تأیید کرد که پیکر هر ۶ سرنشین از محل حادثه خارج شده است.