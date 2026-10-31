مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قم از حفاظت و پایش نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان خبر داد و گفت: توسعه تجهیزات نظارتی هوشمند و تقویت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم، برای جبران کمبود نیروی انسانی و صیانت مؤثرتر از زیست‌بوم‌های طبیعی قم در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مریم محمدی به مناسبت هشتم آبان، روز ملی محیط‌بان، با اشاره به گستردگی عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست استان اظهار کرد: حفاظت از این پهنه‌ها نیازمند تأمین نیروی انسانی کافی، تقویت امکانات و استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی است.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط‌زیست مسئولیتی همگانی است، افزود: همه مردم و دستگاه‌ها باید در صیانت از طبیعت و مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی مشارکت کنند تا حفظ محیط‌زیست به یک مطالبه و مسئولیت ملی تبدیل شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قم با اشاره به وسعت منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره گفت: این منطقه با وسعت بیش از ۳۱ هزار هکتار، یکی از عرصه‌های مهم طبیعی استان است و حفاظت از آن با توجه به گستردگی محدوده و تنوع زیستی، به امکانات و تجهیزات متناسب نیاز دارد.

محمدی توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی را یکی از راهکار‌های ارتقای حفاظت از این منطقه دانست و افزود: با اجرای طرح هوشمندسازی، امکان پایش برخط ترددها، چرای دام، وضعیت حیات‌وحش و حوادث احتمالی مانند آتش‌سوزی فراهم می‌شود و شناسایی و پیشگیری از تخلفات با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

وی از پایان موفقیت‌آمیز مرحله نخست طرح هوشمندسازی منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره خبر داد و گفت: مرحله دوم این طرح نیز در دست اجراست که علاوه بر افزایش توان نظارتی، به بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ارتقای ایمنی محیط‌بانان در مأموریت‌های میدانی کمک می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست قم همچنین با اشاره به تهدید‌های پیش‌روی عرصه‌های طبیعی استان اظهار کرد: خشکسالی‌های متوالی، برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی، چرای مفرط دام و فعالیت‌های معدنی در حاشیه مناطق حفاظت‌شده از جمله چالش‌هایی است که تنوع زیستی قم را تهدید می‌کند و مقابله با آنها نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های زیستی منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره گفت: این منطقه از تنوع گیاهی و جانوری ارزشمندی برخوردار است و بیش از ۴۲۰ گونه گیاهی، بیش از ۲۰ گونه پستاندار، ۵۲ گونه پرنده، ۱۳ گونه خزنده و دو گونه دوزیست در آن شناسایی شده است.

وی افزود: پلنگ‌دره به دلیل برخورداری از گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری، یکی از زیستگاه‌های مهم طبیعی استان به شمار می‌رود و حفاظت از این سرمایه ارزشمند، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و تأمین امکانات حفاظتی است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قم همچنین از حضور استاندار قم در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره و دیدار با محیط‌بانان استان خبر داد و گفت: در این دیدار، مسائل، دغدغه‌ها و نیاز‌های محیط‌بانان در حوزه حفاظت از عرصه‌های طبیعی بررسی شد.