دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، با تبیین اهداف راهبردی فراخوان مشترک سال ۱۴۰۵، آن را تلاشی ساختاریافته برای گذار از پژوهش‌های محض به سمت خلق ثروت، توقف روند فرساینده خام‌فروشی و تسخیر بازار‌های بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین رضایی‌زاده، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، در تشریح چشم‌انداز فراخوان مشترک سال ۱۴۰۵ تأکید کرد که این اقدام، فراتر از یک فراخوان اداری مقطعی، راهبردی برای عبور از مرحله پژوهش‌های صرف و ورود به حوزه خلق ثروت است. وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارزش‌آفرینی در تمامی مراحل تولید، افزود که ثبت نشان‌های اصالت جغرافیایی و تسخیر بازار‌های صادراتی، از اهداف محوری این فراخوان است که با همکاری تنگاتنگ نهاد‌های ذی‌ربط دنبال خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی در ادامه با نگاهی واقع‌بینانه به اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد که تمرکز بر تولید مقالات پژوهشی که از صنعت جدا شده‌اند، موجب محرومیت ایران از سهم واقعی خود در تجارت چندصد میلیارد دلاری گیاهان دارویی شده است. وی تأکید کرد که بر همین اساس، فلسفه بنیادین این فراخوان بر بازمهندسی کامل زنجیره ارزش، از مرحله کاشت در مزرعه تا رسیدن به بازار‌های هدف صادراتی استوار شده است.

رضایی‌زاده همچنین از تغییر رویکرد کلان ستاد و معاونت علمی خبر داد و گفت که استراتژی جدید از «حمایت‌های خرد و موردی» به سمت «حمایت از طرح‌های پیشران و تحول‌آفرین» تغییر یافته است. وی با هدف‌گذاری برای توقف روند فرساینده خام‌فروشی کالا‌های راهبردی، تصریح کرد که در این فراخوان، پروژه‌هایی نظیر استخراج مواد مؤثره دارویی، توسعه فرمولاسیون‌های فوق‌پیشرفته و به‌کارگیری فناوری‌های نوین جداسازی، در اولویت حمایتی قرار خواهند گرفت.

رئیس ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ایجاد برند‌های ملی و بین‌المللی، خاطرنشان کرد: ارزش‌آفرینی واقعی زمانی محقق می‌شود که محصولات ایرانی با بسته‌بندی شکیل، معرفی صحیح اصالت و رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه جهانی به بازار عرضه شوند. وی در پایان افزود که یکی از ارکان کلیدی این مسیر، تمرکز بر ایجاد برند واحد، ثبت نشان‌های جغرافیایی و اخذ ضوابط قانونی لازم برای ورود به بازار‌های هدف است؛ رویکردی که حضور پایدار صادرکنندگان ایرانی را در رقابت‌های جهانی تضمین می‌کند. وی همچنین تأکید کرد که صادرات فله‌ای و خام‌فروشی محصولات ارزشمندی نظیر زعفران، پسته، انار و گل‌محمدی، که باعث انتقال ثروت ملی به دیگران می‌شود، دیگر قابل پذیرش نیست.

اطلاعات شرکت در این فراخوان به شرح زیر است:

مهلت ارسال طرح‌ها: از ۱ آبان تا ۱۵ آذر

سامانه ثبت طرح و دریافت اطلاعات بیشتر: https://pm.behdasht.gov.ir/nrn

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۲۲۴۱۴۱۹۱-۰۲۱