به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،علی اکبر فتحعلی‌لو در چهارمین جلسه نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (نماد)، افزود: در حال حاضر، ۶۵ درصد از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و ۸۵ درصد از دانش‌آموزان مقطع متوسطه مورد غربالگری قرار گرفته‌اند که در مجموع، میزان پوشش ۷۴ درصدی را در سطح شهرستان محقق ساخته است.

وی ادامه داد: همچنین ۷۰ درصد دانش‌آموزان نیز در بحث استعدادیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مدیر آموزش و پرورش خوی در ادامه از تدوین پروپوزال تخصصی جهت تشکیل قرارگاه دانش‌آموزمحور برای مقابله نظام‌مند با آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرستان خبر داد.

وی همچنین به تحلیل عوامل بروز بحران‌های رفتاری پرداخت و گسست نسلی، سرعت بالای تغییرات اجتماعی و تاثیرات فضای مجازی و پدیده تک‌والدی را از چالش‌های کلیدی در بروز آسیب‌های اجتماعی دانست.