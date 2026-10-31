به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از افزایش چهاربرابری سطح زیر کشت کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی نور به کشت این محصول اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به رشد چشمگیر سطح زیر کشت کلزا در این شهرستان گفت: سطح زیر کشت این محصول از ۲۰ هکتار در سال گذشته به ۸۰ هکتار در سال زراعی جاری افزایش یافته است.

غفاری افزود: با توجه به پیش‌بینی عملکرد میانگین ۲.۵ تن در هکتار، انتظار می‌رود امسال حدود ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا در شهرستان نور تولید و برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور، توسعه کشت کلزا را گامی مؤثر در راستای رونق تولید، تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی کشور به واردات دانه‌های روغنی دانست و تصریح کرد: گسترش کشت این محصول می‌تواند ضمن تأمین بخشی از نیاز کشور، زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی باشد.

غفاری با تأکید بر اهمیت توسعه کشت محصولات راهبردی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: با تداوم حمایت‌های فنی و آموزشی از کشاورزان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌توان زمینه افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی را فراهم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با گسترش کشت کلزا در سال‌های آینده، شاهد رشد تولید و بهبود معیشت کشاورزان شهرستان نور باشیم.