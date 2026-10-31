وی بیان کرد: توزیع عوارض ارزش افزوده نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز مدیریت شهری و روستایی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی دارد و افزایش این منابع می‌تواند به ارتقای زیرساخت‌ها و کیفیت ارائه خدمات در مناطق مختلف استان کمک کند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با اشاره به توزیع عوارض ارزش افزوده میان شهرستان‌های استان گفت: منابع حاصل از این محل در هفت ماهه امسال میان ۲۰ شهرستان آذربایجان‌غربی توزیع شده است تا متناسب با سهم قانونی، در مسیر توسعه و ارائه خدمات عمومی هزینه شود.

پورمختار ادامه داد: شهرستان ارومیه با دریافت بیش از ۱۲ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال، بالاترین سهم را از عوارض ارزش افزوده توزیع‌شده در این مدت به خود اختصاص داده است.

وی همچنین از توزیع بیش از ۱۲۹ میلیارد ریال عوارض آلایندگی در هفت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این منابع نیز در چارچوب قوانین مربوطه میان شهرستان‌های استان توزیع شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان، علاوه بر تأمین هزینه‌های عمومی کشور، در قالب سهم قانونی عوارض ارزش افزوده به توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و ارائه خدمات عمومی در استان بازمی‌گردد.