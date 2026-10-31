

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، صاحب فروشگاهی در بیرجند هم‌زمان با سالروز تولد خود، با اهدای ۲۵۰ میلیون تومان به ستاد دیه خراسان جنوبی، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده را به هدیه‌ای ماندگار تبدیل کرد.

مدیر ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: این اقدام جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نوع‌دوستی و توجه به همنوعان است که می‌تواند با کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط، زمینه بازگشت آنان به کانون خانواده و کاهش رنج و نگرانی نزدیکانشان را فراهم کند.

حسین‌پور افزود: مشارکت خیران در حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، فراتر از یک کمک مالی، فرصتی برای احیای امید، تحکیم بنیان خانواده و بازگرداندن آرامش به زندگی افرادی است که ناخواسته درگیر مشکلات مالی و محکومیت‌های غیرعمد شده‌اند.