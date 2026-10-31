اهدای ۲۵۰ میلیون تومان به ستاد دیه خراسان جنوبی
صاحب فروشگاهی در بیرجند همزمان با سالروز تولد خود، ۲۵۰ میلیون تومان به ستاد دیه خراسان جنوبی اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، صاحب فروشگاهی در بیرجند همزمان با سالروز تولد خود، با اهدای ۲۵۰ میلیون تومان به ستاد دیه خراسان جنوبی، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده را به هدیهای ماندگار تبدیل کرد.
مدیر ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: این اقدام جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی، نوعدوستی و توجه به همنوعان است که میتواند با کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط، زمینه بازگشت آنان به کانون خانواده و کاهش رنج و نگرانی نزدیکانشان را فراهم کند.
حسینپور افزود: مشارکت خیران در حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، فراتر از یک کمک مالی، فرصتی برای احیای امید، تحکیم بنیان خانواده و بازگرداندن آرامش به زندگی افرادی است که ناخواسته درگیر مشکلات مالی و محکومیتهای غیرعمد شدهاند.