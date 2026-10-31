به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید مهران کشاورز مدیرکل بهزیستی استان گفت: انتخابات مجمع خیران حامی افراد دارای معلولیت با حضور ۱۴۲ نفر از واجدان شرایط رأی‌دادن و رقابت ۱۵ نامزد برگزار شد که در پایان، هفت نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

کشاورز هدف از تشکیل این مجمع را ساماندهی و تقویت مشارکت‌های مردمی در حمایت از افراد دارای معلولیت عنوان کرد و افزود: توسعه خدمات پیشگیری، درمان، توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت از دیگر اهداف تشکیل این مجمع است.

مدیرکل بهزیستی استان ابراز امیدواری کرد فعالیت این مجمع زمینه‌ساز گسترش حمایت خیرین و ارتقای خدمات به افراد دارای معلولیت در استان باشد.