انتخاب اعضاء مجمع خیران حامی افراد معلول در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد از انتخاب هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل مجمع خیران حامی افراد دارای معلولیت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید مهران کشاورز مدیرکل بهزیستی استان گفت: انتخابات مجمع خیران حامی افراد دارای معلولیت با حضور ۱۴۲ نفر از واجدان شرایط رأیدادن و رقابت ۱۵ نامزد برگزار شد که در پایان، هفت نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند. کشاورز هدف از تشکیل این مجمع را ساماندهی و تقویت مشارکتهای مردمی در حمایت از افراد دارای معلولیت عنوان کرد و افزود: توسعه خدمات پیشگیری، درمان، توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت از دیگر اهداف تشکیل این مجمع است. مدیرکل بهزیستی استان ابراز امیدواری کرد فعالیت این مجمع زمینهساز گسترش حمایت خیرین و ارتقای خدمات به افراد دارای معلولیت در استان باشد.