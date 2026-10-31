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از قهرمانی تیم کاشان در رقابتهای کشتی آزاد تا مسابقات شطرنج کشوری در گلپایگان را در این بسته خبری بخوانید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابتهای کشتی آزاد به میزبانی شهرستان کاشان برگزار شد.
مسئول بر گزاری کشتی شهرستان کاشان گفت: دراین مسابقات ۱۴۰ کشتی گیر در رده سنی نونهالان، نو جوانان و جوانان در اوزان مختلف در قالب ۱۲ تیم از استانهای تهران، خوزستان، مازندران، یزد، قم، فارس، کرمان و دو تیم از کاشان به رقابت پرداختند.
علی کرد میل افزود: در این مسابقات تیمهای کاشان، تهران و قم عنوانهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
مسابقات کشوری شطرنج در مجموعه گردشگری بهشت مادر گلپایگان برگزار شد.
سمیراغیاثی رئیس هیئت شطرنج گلپایگان گفت:در این مسابقات ۱۱۰ بازیکن از استانهای هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، قم، مرکزی و اصفهان حضور داشتند.
سر داور این مسابقات هم گفت: این مسابقات در ۹ دور به روش سوئیسی با حضور شرکت کنندگان در ردههای سنی ۸ تا ۱۴ سال برگزار شد.
غلامحسین خسروانی افزود: در پایان این مسابقات محمد جواد موسایی، حسن نجفی و محمد قاسمی به ترتیب مقامهای اول تا سوم و توحید ورمزیاری از استان قم رتبه اول پیشکسوتان این مسابقات را به دست آوردند.