به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابت‌های کشتی آزاد به میزبانی شهرستان کاشان برگزار شد.

مسئول بر گزاری کشتی شهرستان کاشان گفت: دراین مسابقات ۱۴۰ کشتی گیر در رده سنی نونهالان، نو جوانان و جوانان در اوزان مختلف در قالب ۱۲ تیم از استان‌های تهران، خوزستان، مازندران، یزد، قم، فارس، کرمان و دو تیم از کاشان به رقابت پرداختند.

علی کرد میل افزود: در این مسابقات تیم‌های کاشان، تهران و قم عنوان‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

مسابقات کشوری شطرنج در مجموعه گردشگری بهشت مادر گلپایگان برگزار شد.

سمیراغیاثی رئیس هیئت شطرنج گلپایگان گفت:در این مسابقات ۱۱۰ بازیکن از استان‌های هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، قم، مرکزی و اصفهان حضور داشتند.

سر داور این مسابقات هم گفت: این مسابقات در ۹ دور به روش سوئیسی با حضور شرکت کنندگان در رده‌های سنی ۸ تا ۱۴ سال برگزار شد.

غلامحسین خسروانی افزود: در پایان این مسابقات محمد جواد موسایی، حسن نجفی و محمد قاسمی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم و توحید ورمزیاری از استان قم رتبه اول پیشکسوتان این مسابقات را به دست آوردند.