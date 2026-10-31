پلیس آگاهی اسلامشهر در عملیاتی هوشمندانه، ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال را کشف و یک متهم را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین زلفخانی از کشف ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در اسلامشهر خبر داد و گفت: در این عملیات یک متهم نیز دستگیر شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارشی درباره قاچاق مشتقات نفتی در اسلامشهر، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

جانشین انتظامی غرب استان تهران بیان کرد: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری فرآورده‌های نفتی قاچاق را شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی، به همراه عوامل شرکت نفت ناحیه اسلامشهر و کارشناسان کنترل کیفیت نفت استان تهران برای بازرسی به محل اعزام شدند.

زلفخانی ادامه داد: در جریان بازرسی از این انبار، سه مخزن حاوی مجموعاً ۸۱ هزار لیتر فرآورده نفتی کشف شد که بررسی‌های کارشناسی و آزمایش‌های انجام‌شده، نوع این محموله را نفت کوره مشخص کرد.

وی با اشاره به برآورد ارزش محموله مکشوفه خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش نفت کوره قاچاق کشف‌شده را بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران در پایان گفت: در ارتباط با این پرونده یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.