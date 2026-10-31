به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات نوآموزان گفت: اطلاعات سامانه سیدا، آماری از جمعیت زیرپوشش کودکستان‌ها فراهم می‌کند و در مدیریت و پایش شاخص‌های حوزه تعلیم و تربیت کودک نقش دارد.

علیرضا سلطانی افزود: بررسی این اطلاعات به شناسایی ظرفیت‌ها و نیاز‌های استان و تصمیم‌های کارشناسی کمک می‌کند، همچنین می‌توان با استفاده از آن، برای افزایش نرخ پوشش نوآموزان و توسعه دسترسی کودکان به خدمات آموزشی و تربیتی برنامه ریزی کرد.

وی ادامه داد: مدیران و مسئولان کودکستان‌ها ملزم هستند ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات نوآموزان را با دقت پیگیری کرده و مجموعه‌های مربوط نیز برای دستیابی به پوشش آماری دقیق و فراهم‌شدن شرایط برنامه‌ریزی مؤثر همکاری مستمر داشته باشند.