به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت الاسلام حسینی مدیرعامل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در نشست خبری زنگ بیداری، از ایران تا فلسطین گفت: یکی از چیز‌هایی که در جمعیت حلال احمر دنبال می‌شود اصول مسائل بشر دوستانه است. متاسفانه در همه جنگ‌های اخیر هیچ کدام از پروتکل‌ها رعایت نشد و به تمامی مبانی حقوقی که خود ان‌ها تهیه کرده بودند، ازجمله حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و …عمل نشد. رژیم اسراییل از همه خط قرمز‌ها عبور کرده است.

وی افزود: در ایام جنگ شاهد اتفاقاتی مثل سیل بودیم که حوادث مرتبط با جنگ و سیل و اتفاقات جاده‌ای را هم انجام میدادیم.

مدیرعامل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: یک میلیون عضو داوطلب در ایام جنگ را شاهد بودیم.

وی گفت: هرزمانی اصابتی رخ میداد همکاران ما در هلال احمر در مدت زمان ۴دقیقه در محل مورد اصابت حضور پیدا می‌کردند.

حسینی ادامه داد: در اتفاقات غزه فراخوانی برای اعزام به غزه داشتیم که ۶میلیون نفر در سامانه وبت نام کردند. عدد جهانی داوطلبان برای حضور در غزه ۱۸ میلیون نفر است.

مدیرعامل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: بیش از یک‌میلیون نفر در کشور در شرایط بحرانی اعلام کردند که میخواهند داوطلبانه به غزه جهت کمک رسانی بروند.