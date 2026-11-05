در پی افزایش شکایت‌های مردمی از وضعیت پارکینگ‌های اردبیل و به درخواست شهردار این شهر، گشت مشترکی با حضور نمایندگان سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و شهرداری تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در پی افزایش شکایت‌های مردمی از وضعیت پارکینگ‌های اردبیل و به درخواست شهردار این شهر، گشت مشترکی با حضور نمایندگان سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و شهرداری تشکیل شد.

این گشت در بازدیدی سرزده، وضعیت فعالیت پارکینگ‌ها و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را بررسی کرد تا ضمن رسیدگی به تخلفات احتمالی، از حقوق شهروندان صیانت شود.