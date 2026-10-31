روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان گزارش داد: سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به موانع موجود در مسیر میانجی‌گری اسلام آباد میان ایران و آمریکا، از وجود بازیگران قدرتمندی که خواهان ادامه درگیری‌ها هستند، خبر داد.

واکنش پاکستان به چشم انداز میانجی‌گری بین ایران و آمریکا

واکنش پاکستان به چشم انداز میانجی‌گری بین ایران و آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به مقل از سایت خبری «اکسپرس تریبون»؛ ژنرال احمد شریف چودهری سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه ۳۰ اکتبر در نخستین مصاحبه خود پس از سفر هیئت بلندپایه پاکستانی به تهران، اعلام کرد: ارتش این کشور نسبت به تلاش‌های اسلام آباد برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن، خوش‌بینی محتاطانه دارد.

او در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی ارتش پاکستان از روند میانجی‌گری و سفر‌های اخیر فیلد مارشال «عاصم منیر» فرمانده ارتش این کشور به تهران گفت: اگر قرار نبود نشانه‌ای از مثبت بودن اوضاع وجود داشته باشد، چرا فیلد مارشال دو بار به تهران سفر می‌کرد؟ بنابراین، قطعا نشانه‌هایی از پیشرفت وجود دارد.

سخنگوی ارتش پاکستان در عین حال با اشاره به موانع پیش‌روی تلاش‌های دیپلماتیک اسلام آباد اظهار داشت: همچنان مخالفانی برای روند دیپلماتیک وجود دارند.

او بدون اشاره به هویت این بازیگران، از ارائه جزئیات بیشتر درباره مذاکرات هیئت پاکستانی در تهران خودداری کرد.

احمد شریف چودهری در بخش دیگری از این مصاحبه درباره احتمال پیوستن ایران به توافق دفاعی مشترک سه‌جانبه گفت: در متن این توافق مانعی برای عضویت کشور‌های جدید پیش‌بینی نشده است.

او اظهار داشت: هر کشوری که چشم‌انداز مشترکی درباره بازدارندگی جمعی و صلح منطقه‌ای داشته باشد، می‌تواند به این چارچوب بپیوندد و از آن استقبال خواهد شد.

سخنگوی ارتش پاکستان افزود: تصمیم‌گیری درباره پذیرش اعضای جدید بر عهده رهبران سیاسی سه کشور اصلی امضاکننده توافق است.

چودهری همچنین درباره احتمال اعزام نیرو‌های بیشتر پاکستانی به عربستان گفت: این موضوع به شرایط و تصمیم رهبران سیاسی دو کشور بستگی دارد.