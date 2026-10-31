دو حادثه رانندگی در بامداد امروز در آزادراه قم – تهران، یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین حادثه ساعت ۳ و ۵۹ دقیقه بامداد امروز در پی برخورد دو دستگاه خودروی سواری در آزادراه قم – تهران، محدوده تیر ۱۵۵۶ رخ داد که چهار نفر مصدوم شدند.

در پی این حادثه، کارشناسان پایگاه اورژانس ۵۱۴ المهدی به محل اعزام شدند و سه مرد ۳۹، ۱۹ و ۱۳ ساله و یک زن ۴۰ ساله را مورد ارزیابی و درمان قرار دادند.

از میان مصدومان این حادثه، سه نفر برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند و یک نفر دیگر پس از دریافت خدمات درمانی در محل و با اخذ رضایت، از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.

دومین حادثه نیز ساعت ۵ و ۱۳ دقیقه بامداد، چند کیلومتر پایین‌تر از محل تصادف نخست و در محدوده تیر ۱۴۲۵ رخ داد که بر اثر آن یک مرد ۶۸ ساله در صحنه جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

در این حادثه، کارشناسان پایگاه‌های اورژانس ۵۱۳ خلیج فارس و ۵۱۴ المهدی به محل اعزام شدند و دو مصدوم شامل یک مرد ۴۳ ساله و یک زن ۵۳ ساله را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال دادند.

کارشناسان اورژانس با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، داشتن سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر را از عوامل مؤثر در کاهش تصادفات و پیامد‌های جبران‌ناپذیر آن دانستند.