مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با هشدار نسبت به تلاش کلاهبرداران برای سوءاستفاده از طرح سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵، از شهروندان خواست از باز کردن هرگونه لینک در پیامک‌های مشکوک با عنوان سرشماری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، با اشاره به ارسال پیامک‌های مرتبط با سرشماری نفوس و مسکن اظهار کرد: همزمان با اجرای این طرح و اطلاع‌رسانی به شهروندان، احتمال سوءاستفاده افراد سودجو از عنوان سرشماری برای ارسال پیامک‌های جعلی و فریب کاربران وجود دارد.

وی افزود: پیامک‌های مربوط به سرشماری مرکز آمار ایران، متنی هستند و فاقد هرگونه لینک هستند؛ بنابراین، شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند و از باز کردن لینک‌های دریافتی در پیامک‌هایی که به بهانه سرشماری ارسال می‌شوند، خودداری کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران تصریح کرد: در پیامک‌های رسمی، از شهروندان خواسته می‌شود برای تکمیل اطلاعات خود به سامانه «دولت من» مراجعه کنند و لینکی برای ورود به سامانه در متن پیامک درج نمی‌شود.

اعزی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در برابر شیوه‌های کلاهبرداری اینترنتی خاطرنشان کرد: کاربران در صورت دریافت پیامک حاوی لینک با عنوان سرشماری، نباید روی آن کلیک کنند و بهتر است پیامک مشکوک را حذف کنند تا در معرض خطر‌های احتمالی مانند سرقت اطلاعات شخصی قرار نگیرند.

وی در پایان از مردم خواست در صورت نیاز به تکمیل اطلاعات سرشماری، صرفاً از مسیر‌های رسمی اعلام‌شده اقدام کنند و نسبت به پیامک‌های ناشناس و لینک‌های مشکوک هوشیاری لازم را داشته باشند.