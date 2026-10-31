رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تأکید بر ضرورت تبدیل رهنمود‌های رهبر انقلاب به اقدامات اجرایی گفت: پیام ایشان علاوه بر ایجاد امید و انگیزه در جامعه نخبگانی، مسئولیت سیاست‌گذاران و نهاد‌های علمی را برای فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثر نخبگان روشن کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان را مایه امیدواری در جامعه نخبگانی دانست و گفت: اشراف ایشان به حوزه نخبگان، مأموریت‌ها و مسائل این قشر در این پیام به‌خوبی نمایان بود و برای نخبگان و سیاست‌گذاران مسیر تازه‌ای ترسیم کرد.

وی افزود: برخورداری از ظرفیت نخبگان، در کنار حقوقی که برای آنان ایجاد می‌کند، مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی نیز بر دوش این قشر می‌گذارد و از ویژگی‌های مهم پیام رهبری، توجه به اثربخشی نخبگان و تعریف نقش آنان در پیشرفت و حل مسائل جامعه است.

حجت الاسلام رستمی با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور و پایداری نخبگان در برابر مشکلات و تجاوز آمریکا گفت: توانمندی‌هایی که جریان نخبگی کشور در برخی حوزه‌های علمی به دست آورده و ایستادگی آن در برابر دشواری‌ها، از ظرفیت‌هایی است که اکنون به فعلیت رسیده و باید تقویت شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید بر علوم پایه و علوم انسانی را از دیگر محور‌های مهم پیام دانست و گفت: این تأکید‌ها تنها متوجه جامعه نخبگانی نیست، بلکه برای سیاست‌گذاران نیز مسئولیت‌هایی ایجاد می‌کند و مجموعه‌ای از اولویت‌ها را پیش روی نهاد‌های علمی و آموزشی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیگیری این مأموریت‌ها اظهار کرد: این شورا به‌عنوان قرارگاه عالی سیاست‌گذاری فرهنگی و علمی کشور باید به‌طور ویژه به این موضوع بپردازد و زمینه‌های سیاستی و مقرراتی لازم را فراهم کند. مجلس و دستگاه‌های آموزش عالی نیز ظرفیت تغییر و اصلاح سازوکار‌ها را دارند و همه این مجموعه‌ها باید برای تحقق اهداف ارزشمند و اقتدارآفرین پیام تلاش کنند.