\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0628\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u0647\u0627 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0631\u062d\u0645\u062a\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u00a0\u062a\u0626\u0627\u062a\u0631\u060c \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627.\n