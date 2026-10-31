به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجید ممتاز سرپرست روابط عمومی اداره‌کل امور مالیاتی استان با اشاره به امکان مشارکت مؤدیان مالیاتی در طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: امسال ۱۷۵ طرح ملی و استانی در حوزه‌های مختلف عمرانی، آموزشی، درمانی، زیربنایی، فرهنگی و محیط‌زیستی برای انتخاب و تأمین مالی از محل درآمد‌های مالیاتی به فعالان اقتصادی استان پیشنهاد شده است.

مجید ممتاز در خصوص تکالیف قانونی صاحبان مشاغل افزود: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل، همچون کسبه و دیگر فعالان اقتصادی حقیقی با توجه به شرایط خاص کشور تا پایان آبان‌ماه تمدید شده است.

وی با بیان اینکه یکی از قابلیت‌های مهم فرم تبصره ماده (۱۰۰) فراهم شدن امکان نشان‌دار کردن مالیات است، ادامه داد: مؤدیان مالیاتی می‌توانند همزمان با تکمیل و ارائه این فرم در سامانه مالیاتی، طرح موردنظر خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده انتخاب کرده و در چارچوب ضوابط این طرح، محل مصرف مالیات خود را مشخص کنند تا در تأمین مالی طرح‌هایی که از نظر آنان اهمیت بیشتری دارد، سهیم شوند.

ممتاز، با اشاره به گستردگی طرح‌های پیش‌بینی‌شده در سالجاری گفت: تکمیل و تجهیز بیمارستان‌ها، احداث و تکمیل مدارس و مراکز آموزشی، تکمیل کمربندی‌ها و جاده‌ها به‌ویژه در مناطق حادثه‌خیز، توسعه تأسیسات آب و فاضلاب و اجرای طرح‌های برق‌رسانی، از جمله طرح‌هایی هستند که می‌توانند از محل منابع مالیاتی تأمین اعتبار شوند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی استان گفت: مرمت و احیای اماکن تاریخی از جمله طرح‌های مربوط به میدان امام اصفهان و حمام فین کاشان، از دیگر طرح‌هایی است که تکمیل آنها می‌تواند به حفظ سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی کشور و تقویت ظرفیت‌های گردشگری استان کمک کند.