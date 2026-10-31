رئیس‌کل دادگستری استان تهران با نشست با مسئولان قضایی چهار شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، شفافیت مالی و ارتقای کیفیت عدالت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در نشست با مدیران و مسئولان قضایی حوزه‌های قضایی ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت، مجموعه‌ای از مسائل، چالش‌ها و شاخص‌های عملکردی این حوزه‌ها را مورد بررسی قرارداد و بر ضرورت اصلاح فرایند‌های رسیدگی، شفافیت در مدیریت منابع مالی، نظارت مؤثر بر عملکرد قضایی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها تأکید کرد.

عتباتی با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع وجوه بهره‌وری، مقرر کرد سهم مدیریت ارشد و اعتبارات در اختیار دادستان‌ها و رؤسای محاکم شهرستان‌ها به‌صورت مجزا و روشن ابلاغ شود تا ضمن رفع هرگونه ابهام، نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این منابع در مسیر ارتقای بهره‌وری و پیشبرد امور قضایی مشخص باشد.

وی همچنین تشکیل کمیته وصول درآمد‌های دادگستری در هر حوزه قضایی را ضروری دانست و این کمیته با حضور نماینده دادستان، رئیس حوزه قضایی، مسئول سیستم، مسئول مالی و نماینده حفاظت، مسئولیت نظارت بر فرایند دریافت و واریز هزینه‌های دادرسی، جزای نقدی و وجوه مربوط به نیم عشر را بر عهده خواهد داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش برخی موارد مغایرت در ثبت مبالغ و فیش‌های واریزی، بر ضرورت کنترل دقیق وجوه دریافتی، تطبیق مبالغ ثبت‌شده و اطمینان از واریز آنها به حساب‌های قانونی تأکید کرد.

عتباتی کاهش شاخص «روز تعویق» را از اولویت‌های مهم مدیریتی دانست و خواستار شناسایی پرونده‌های دارای بیشترین روز تعویق و بررسی علل تأخیر در رسیدگی به آنها شد.

در همین راستا مقرر شد دادستان‌ها به‌صورت ماهانه فهرست پرونده‌های دارای بیشترین روز تعویق را استخراج و در جلسات نظارتی با بازپرسان و دادیاران، دلایل تأخیر را بررسی کنند تا با شناسایی موانع و اصلاح فرایند‌های غیرضروری، از انباشت پرونده‌ها جلوگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با انتقاد از رویکرد ضابط محور در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، ارجاع گسترده و غیرهدفمند امور به ضابطان انتظامی را از عوامل ایجاد رسوب پرونده‌ها و افزایش زمان رسیدگی دانست.

وی بر نظارت مستقیم دادستان‌ها بر فرایند ارجاع، بررسی ضرورت ارجاع هر پرونده و صدور دستورات قضایی روشن و متناسب با موضوع و ضرورت‌های هر پرونده تأکید کرد.

همچنین مقرر شد پرونده‌های متوقف در کارتابل ضابطان شناسایی و با همکاری فرماندهان انتظامی، وضعیت آنها بررسی و متناسب با ماهیت و وضعیت قانونی هر پرونده، تصمیم مقتضی برای ادامه رسیدگی یا تعیین تکلیف اتخاذ شود.

عتباتی با تأکید بر اینکه عملکرد مجموعه‌های قضایی نباید صرفاً بر مبنای آمار و ارقام ارزیابی شود، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانست.

وی بر ضرورت نظارت تخصصی بر کیفیت قرار‌های قضایی، جلوگیری از صدور تصمیمات شکلی غیرضروری و بررسی علل مختومه شدن پرونده‌ها تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه‌های نظارتی برای شناسایی و اصلاح رویه‌های منجر به اطاله دادرسی یا نارضایتی مراجعان شد.

همچنین بر استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی صلح و سازش و برگزاری جلسات میان طرفین در مراحل ابتدایی رسیدگی، در موارد واجد شرایط، تأکید شد.

وی در ادامه، نظارت بر کیفیت آرا و مقابله با هرگونه آمارسازی را ضروری دانست و تصریح کرد: رصد سامانه‌های نرم‌افزاری و بررسی ثبت‌های غیرمتعارف پرونده‌ها، به‌ویژه در روز‌های پایانی ماه، باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه معیار اصلی، کیفیت رسیدگی و رضایتمندی مردم است، نه صرفاً افزایش اعداد و ارقام آماری و در بخش دیگری از این نشست، کمبود نیروی انسانی در بخش اجرای احکام مدنی و کیفری و تراکم کاری برخی شعب مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت بازنگری در توزیع نیروی انسانی، متناسب‌سازی ابلاغ دادرسی با نیاز واقعی حوزه‌های قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت دادرسان برای کاهش فشار کاری شعب پرتراکم تأکید کرد. همچنین برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی برای کارآموزان قضایی و دادرسان جدید با هدف ارتقای توان تخصصی و تقویت بخش اجرای احکام مورد توجه قرار گرفت.

عتباتی با اشاره به تجربه استفاده از کارگروه‌های جهادی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و ارجاعی در خارج از ساعات اداری، بهره‌گیری از این ظرفیت را از راهکار‌های قابل استفاده برای کاهش موجودی پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف آنها در سطح استان دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، وضعیت زندان ورامین و ضرورت تقویت نظارت بر این مرکز را مورد تأکید قرار داد. بر این اساس، برگزاری جلسات ویژه با حضور دادستان‌ها و مدیران ذی‌ربط برای بررسی وضعیت زندانیان، ارزیابی شرایط مدیریتی و نظارتی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود مورد توجه قرار گرفت تا ضمن ارتقای نظارت‌های قانونی، از بروز بی‌نظمی و تخلفات احتمالی پیشگیری شود.

تقویت نیرو‌های حفاظت فیزیکی در دادگاه‌ها و بهبود تعامل با یگان‌های انتظامی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین گزارشی از پیشرفت عملیات ساختمانی و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای در برخی مراکز قضایی ارائه شد و بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح‌ها تأکید گردید؛ اقداماتی که با بهره‌برداری از آنها، دسترسی به سامانه‌های قضایی تسهیل و فرآیند ثبت، پیگیری و نظارت بر پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

در مجموع، تصمیمات و تأکیدات این نشست بر شفافیت مالی، انضباط اداری، نظارت مستمر و اصلاح فرآیند‌های رسیدگی متمرکز بود؛ رویکردی که با هدف کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و صیانت از حقوق شهروندان دنبال می‌شود.