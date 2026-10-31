اداره هواشناسی شهرستان مهاباد با صدور هشدار سطح زرد، از ورود امواج بارشی و وقوع رگبار متناوب باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس آخرین الگو‌های پیش‌بینی، وضعیت جوی استان از روز دوشنبه (۱۴۰۵/۰۸/۱۱) دستخوش تغییر شده و با ورود امواج بارشی، رگبار متناوب همراه با رعدوبرق و وزش باد‌های گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود. این وضعیت تا اواخر هفته جاری ادامه دارد.

هواشناسان هشدار داده‌اند که این سامانه می‌تواند منجر به وقوع آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، و همچنین برخورد صاعقه شود. علاوه بر این، احتمال مه گرفتگی و تندباد‌های لحظه‌ای که منجر به کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها می‌شود، وجود دارد.

در همین زمینه، توصیه می‌شود از تردد و استراحت در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود. همچنین با توجه به احتمال آسیب به سازه‌های سبک و نیمه‌کاره در اثر تندباد، از انجام فعالیت‌های پرخطر در فضای باز خودداری گردد. مسئولان و شهروندان نیز باید نسبت به احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای و رعایت توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته باشند.