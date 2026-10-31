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مدیرکل گمرک استان سمنان از صادرات ۴۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۲۱ میلیون دلار از گمرکات استان در هفت ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مرتضی حاجیان نژادگفت: صادرات کالا از گمرکات استان در هفت ماهه امسال از نظر وزنی ۸۴ درصد و از نظر ارزشی ۵۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
وی افزود: روغن موتور، سیم و کابل، مواد شوینده، مواد شیمیایی، ماشینآلات صنعتی و هیدروکربن از عمده کالاهای صادراتی استان بوده که به ۳۴ کشور جهان از جمله عراق، افغانستان، ترکیه و روسیه صادر شده است.
مدیرکل گمرک استان با اشاره به واردات کالا در این مدت گفت: ۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۷۶ میلیون دلار از ۱۸ کشور جهان وارد استان شده که عمده آن مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشینآلات خطوط تولید بوده است.
مرتضی حاجیان نژاد همچنین از رشد ۳۸۳ درصدی درآمد گمرکات استان خبر داد و افزود: درآمد حاصل از حقوق و عوارض گمرکی در هفت ماهه امسال به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
مدیرکل گمرک استان با اشاره به فعالیتهای مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: در این مدت ۲۵۲ پرونده قاچاق به ارزش ۵۷۰ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.
مرتضی حاجیان نژاد افزود: در هفت ماهه امسال ۳۵۰ شرکت بازرگانی و تولیدی، صادرات کالاهای خود را از گمرکات استان انجام دادهاند.