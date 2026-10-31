به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مرتضی حاجیان نژادگفت: صادرات کالا از گمرکات استان در هفت ماهه امسال از نظر وزنی ۸۴ درصد و از نظر ارزشی ۵۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.



وی افزود: روغن موتور، سیم و کابل، مواد شوینده، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی و هیدروکربن از عمده کالاهای صادراتی استان بوده که به ۳۴ کشور جهان از جمله عراق، افغانستان، ترکیه و روسیه صادر شده است.



مدیرکل گمرک استان با اشاره به واردات کالا در این مدت گفت: ۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۷۶ میلیون دلار از ۱۸ کشور جهان وارد استان شده که عمده آن مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات خطوط تولید بوده است.



مرتضی حاجیان نژاد همچنین از رشد ۳۸۳ درصدی درآمد گمرکات استان خبر داد و افزود: درآمد حاصل از حقوق و عوارض گمرکی در هفت ماهه امسال به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.



مدیرکل گمرک استان با اشاره به فعالیت‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: در این مدت ۲۵۲ پرونده قاچاق به ارزش ۵۷۰ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.



مرتضی حاجیان نژاد افزود: در هفت ماهه امسال ۳۵۰ شرکت بازرگانی و تولیدی، صادرات کالاهای خود را از گمرکات استان انجام داده‌اند.