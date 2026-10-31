به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه چهارجلدی داستان‌های تصویری کودک با موضوع موزه ملی ملک منتشر شد. این مجموعه در چهار عنوان «دیوار ماجرا»، «قلمدان عجیب»، «کارآگاه نیمو در موزه» و «پهلوانان نمی‌میرند»، نخستین تجربه تألیف داستان‌های کودک در ایران با موضوع یک موزه و به ابتکار خود موزه به شمار می‌رود.

این مجموعه کتاب تصویری با هدف معرفی گنجینه و آثار موزه ملی ملک به مخاطبان کودک و با بهره‌گیری از ظرفیت داستان و تصویرگری تولید شده است.

«دیوار ماجرا» کتابی است به قلم نیلوفر نیک‌بنیاد و با تصویرگری عاطفه فتوحی، این کتاب داستان خانواده‌ای است که همیشه موزه‌گردی می‌کنند و این‌بار برای دیدن تالار علوم موزه ملک راهی بازدیدی علمی شده‌اند.

«قلمدان عجیب» که به هنر لاکی‌کاری می‌پردازد، به قلم سمیه سیدیان و با تصویرگری ویدا کریمی داستان بازدید گروهی دانش‌آموزان از قلمدان‌های عجیب موزه ملک است.

«کارآگاه نیمو در موزه» دیگر کتاب این مجموعه را سپیده نیک‌رو خلق کرده است، همان‌طور که از نام کتاب پیداست این کتاب به بخش سکه‌های موزه ملک پرداخته است. ناهید زمانی تصویرگری این اثر را برعهده داشته است.

«پهلوانان نمی‌میرند» اثر تهمینه حدادی و عاطفه ملکی‌جو روایت دو پهلوان است که پس از سال‌ها سفر به واسطه آشنایی با حسین ملک به این موزه قدم می‌گذارند و در دل یک تمبر زندگی می‌کنند.

این چهار اثر مستقل برای مخاطبان بالای هفت سال منتشر شده‌اند و هرکدام روایتی جداگانه از دیگر کتاب‌ها دارد. در عین‌حال انتخاب یک شی از یکی از بخش‌های موزه و همچنین اشاره به حسین ملک در قالب تصویر و متن به عنوان بنیانگذار موزه از جمله نکاتی است که وحدت مجموعه را حفظ می‌کند.

این کتاب‌ها در ۲۴ صفحه در قطع خشتی توسط انتشارات موزه ملک به دست علاقه‌مندان رسیده‌اند. مدیریت این طرح برعهده تهمینه حدادی، نویسنده و روزنامه‌نگار بوده و مجید زارع مدیریت هنری این مجموعه را برعهده داشته است.