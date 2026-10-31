به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سعید آیتی در جلسه مدیریت بحران که با حضور فرماندار و روسای ادارات شهرستان اسفراین در محل سالن شهید سلیمانی برگزار شد، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی آمادگی کامل برای خدمات رسانی در شرایط قطعی گاز داشته باشند.

وی گفت: مدیران باید با شناسایی ظرفیت‌ها و امکانات، برای مدیریت پیش رو آماده باشند و در زمان بحران منتظر دستورات از مدیران استان نمانند.

سعید آیتی ضمن اظهار داشت: از مجموع ۱۶۴ نانوایی در سطح شهرستان ۱۰۷ نانوایی مجهز به سیستم سوخت دوم شده‌اند و مابقی نیز در دست اقدام می‌باشند.

فرماندار اسفراین گفت: توزیع نفت در تمامی روستا‌های شهرستان در حال انجام است و پیش بینی و تدابیر لازم برای ذخیره سازی نفت صورت گرفته است.

وی گفت: پنج میلیون لیتر سوخت دوم شامل نفت سفید و گازوئیل برای شرایط بحرانی و فصل سرد سال در شهرستان ذخیره‌سازی شده که فعلا توزیع نخواهد شد.

آیتی افزود: در کنار این ذخیره‌سازی، توزیع نفت سفید برای خانوار‌های روستایی آغاز شده و به ازای هر خانوار ۱۰۰ لیتر نفت سفید اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به اولویت‌بندی توزیع سوخت گفت: در مرحله نخست، نفت سفید در هر ۶ روستای سخت‌گذر شهرستان توزیع شده و در اولویت بعدی نیز تمامی روستا‌های سردسیر دهستان میلانلو زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۶ روستای دیگر شهرستان نیز که از گذشته دارای زیرساخت و جایگاه سوخت هستند، سوخت دوم دریافت کرده‌اند و می‌توانند روستا‌های همجوار را نیز پوشش دهند.