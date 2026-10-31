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دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: با وجود رشد ۳۰۰ درصدی و استقبال گسترده جامعه هنری مد و لباس مهلت ثبت نام و ارسال آثار به چهاردهمین جشنواره مد و لباس تا ۱۵ ابان تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن گرجی، دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با اعلام این خبر گفت: علیرغم رشد حدود ۳۰۰ درصدی که نشان از استقبال گسترده جامعه هنری مد و لباس به جشنواره چهاردهم، نسبت به دوره سیزدهم دارد، اما این تصمیم در پی درخواستهای متعدد مخاطبان و فعالان، به منظور برخورداری از فرصت بیشتر برای ثبتنام و ارسال آثار اتخاذ شده است.
به گفته وی علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به لینک زیر مراجعه کنند: iranmodeold.farhang.gov.ir/fa/fajrfestival/form
دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر از علاقهمندان خواست تا، ثبتنام و ارسال آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
لینک مستقیم فراخوان:
https://iranmodeold.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/۲۰۲۶/۰۹/
فراخوان ۱۴ نهایی_۱۷۳۷۹۰۸.pdf
لینک مستقیم پورتفولیو: https://iranmodeold.farhang.gov.ir/fa/fajrfestival/docs
چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، دی ماه امسال به میزبانی اصفهان برگزار میشود.