دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: با وجود رشد ۳۰۰ درصدی و استقبال گسترده جامعه هنری مد و لباس مهلت ثبت نام و ارسال آثار به چهاردهمین جشنواره مد و لباس تا ۱۵ ابان تمدید شد.

به دلیل استقبال جامعه هنری جشنواره مد و لباس فجر تمدید شد

به دلیل استقبال جامعه هنری جشنواره مد و لباس فجر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن گرجی، دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با اعلام این خبر گفت: علی‌رغم رشد حدود ۳۰۰ درصدی که نشان از استقبال گسترده جامعه هنری مد و لباس به جشنواره چهاردهم، نسبت به دوره سیزدهم دارد، اما این تصمیم در پی درخواست‌های متعدد مخاطبان و فعالان، به منظور برخورداری از فرصت بیشتر برای ثبت‌نام و ارسال آثار اتخاذ شده است.

به گفته وی علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به لینک زیر مراجعه کنند: iranmodeold.farhang.gov.ir/fa/fajrfestival/form

دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر از علاقه‌مندان خواست تا، ثبت‌نام و ارسال آثار خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

لینک مستقیم فراخوان:

https://iranmodeold.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/۲۰۲۶/۰۹/

فراخوان ۱۴ نهایی_۱۷۳۷۹۰۸.pdf‌

لینک مستقیم پورتفولیو: https://iranmodeold.farhang.gov.ir/fa/fajrfestival/docs

چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، دی ماه امسال به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.