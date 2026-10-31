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معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی از افزایش ۳۹ درصدی مشارکتهای مردمی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی گفت: در نیمه نخست امسال، ۱۱ میلیارد تومان از محل صدقات با افزایش۲۲ درصدی، ۲۵ میلیارد تومان از محل زکات با افزایش ۷۴ درصدی و ۹۶ میلیارد تومان در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین با افزایش۴۴ درصدی جمعآوری شده است.
زاهدیاصل افزود: همچنین ۱۹۴ میلیارد تومان از طریق مراکز نیکوکاری با افزایش ۳۵ درصدی و ۴۵ میلیارد تومان نیز در قالب کمکهای مبتنی بر نیاز به دست نیازمندان رسیده است.
زاهدیاصل با اشاره به فعالیت ۱۳۶ مرکز نیکوکاری در سطح استان، گفت: اکنون ۱۰ هزار و ۸۰۹ فرزند، شامل ۲ هزار و ۴۸۲ یتیم و ۸ هزار و ۳۲۷ فرزند محسنین، از حمایت ۴۳ هزار و ۵۶۹ حامی نیکوکار برخوردارند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسانجنوبی افزود: همچنین ۵۹ هزار و ۶۱۷ نفر مشترک صندوقهای صدقات این نهاد و ۲۴ هزار و ۱۸۹ نفر نیز مشترک صندوقهای صدقات مراکز نیکوکاری هستند که این همراهی گسترده، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ ریشهدار نوعدوستی در جامعه است.