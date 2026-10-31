به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال، ۱۱ میلیارد تومان از محل صدقات با افزایش۲۲ درصدی، ۲۵ میلیارد تومان از محل زکات با افزایش ۷۴ درصدی و ۹۶ میلیارد تومان در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین با افزایش۴۴ درصدی جمع‌آوری شده است.

زاهدی‌اصل افزود: همچنین ۱۹۴ میلیارد تومان از طریق مراکز نیکوکاری با افزایش ۳۵ درصدی و ۴۵ میلیارد تومان نیز در قالب کمک‌های مبتنی بر نیاز به دست نیازمندان رسیده است.

زاهدی‌اصل با اشاره به فعالیت ۱۳۶ مرکز نیکوکاری در سطح استان، گفت: اکنون ۱۰ هزار و ۸۰۹ فرزند، شامل ۲ هزار و ۴۸۲ یتیم و ۸ هزار و ۳۲۷ فرزند محسنین، از حمایت ۴۳ هزار و ۵۶۹ حامی نیکوکار برخوردارند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی افزود: همچنین ۵۹ هزار و ۶۱۷ نفر مشترک صندوق‌های صدقات این نهاد و ۲۴ هزار و ۱۸۹ نفر نیز مشترک صندوق‌های صدقات مراکز نیکوکاری هستند که این همراهی گسترده، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ ریشه‌دار نوع‌دوستی در جامعه است.