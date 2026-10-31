به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون مشارکت‌های مردمی اداره‌کل نوسازی مدارس استان با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات برای سومین سال متوالی گفت: در چارچوب این طرح در سالجاری ۷۳ طرح مربوط به فضا‌های آموزشی و آموزش‌وپرورش استان در فهرست طرح‌های مشمول قرار گرفته‌اند.

علی‌اصغر ذاکران با بیان اینکه تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها درتوسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: مؤدیان مالیاتی می‌توانند با استفاده از ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و در زمان ارائه اظهارنامه یا اجرای فرایند مالیاتی مربوط، طرح موردنظر خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده انتخاب کنند، تا منابع مالیاتی اختصاص‌یافته در چارچوب ضوابط قانونی برای اجرای همان طرح هزینه شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مؤدیان در توسعه فضا‌های آموزشی ادامه داد: مشارکت در این طرح، علاوه بر فراهم کردن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات در چارچوب مقررات، اقدام ارزشمندی در مسیر سرمایه‌گذاری معنوی برای آینده کشور شمرده می‌شود.

ذاکران گفت: فضا‌های آموزشی مناسب، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و پرورش نسل آینده هستند و همراهی مؤدیان مالیاتی در تأمین منابع موردنیاز این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل طرح‌های آموزشی و تسریع در بهره‌برداری از آنها ایفا کند.

وی از مؤدیان مالیاتی استان خواست با بررسی فهرست طرح‌های مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات در سالجاری و انتخاب طرح موردنظر خود در شهرستان محل سکونت یا فعالیتشان، در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان مشارکت کرده و با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و منابع مالیاتی، شرایط تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های آموزشی را فراهم کنند.