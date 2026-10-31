دادگاه عالی لندن با رد شکایت شرکت‌های متا، تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق)، حکم داد که این سکو‌ها موظف هستند داده‌های گسترده‌ای از نحوه مدیریت محتوا و عملکرد سامانه‌های نظارتی خود را در اختیار نهاد ناظر ارتباطات انگلیس قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دادگاه عالی لندن در حکمی سرنوشت‌ساز، شکایت سه غول شبکه‌های اجتماعی علیه سازمان ناظر ارتباطات انگلیس (آفکام) را رد کرد. این حکم، شرکت‌های مذکور را ملزم می‌کند تا اطلاعات بسیار جزئی و گسترده‌ای درباره نحوه نظارت بر محتوا و مقابله با مطالب آسیب‌زا را در اختیار مقامات قرار دهند.

بحران در برابر «آفکام»: فراتر از اختیارات یا ابزار نظارت؟

ماجرا زمانی آغاز شد که سازمان آفکام خواستار دریافت داده‌های داخلی این سکو‌ها شد تا میزان پایبندی آنها به مقررات ایمنی برخط را ارزیابی کند. این درخواست شامل طیف وسیعی از داده‌ها از جمله:

- تعداد دقیق حساب‌ها و مطالبی که تحت نظارت قرار گرفته‌اند.

- میزان مواجهه کاربران با محتوای آسیب‌زا.

- عملکرد سامانه‌های گزارش تخلف و نتایج اعتراض کاربران به حذف محتوا.

شرکت‌های متا، تیک‌تاک و ایکس در دادگاه استدلال کردند که دامنه این درخواست‌ها از اختیارات قانونی آفکام فراتر رفته و فرآیند جمع‌آوری این حجم از اطلاعات، بسیار پیچیده و پرهزینه خواهد بود که می‌تواند میلیون‌ها پوند هزینه بر آنها تحمیل کند. با این حال، قضات لندن با اعلام اینکه شواهد شرکت‌ها برای اثبات «نامتناسب بودن» این درخواست‌ها کافی نیست، حکم به نفع نهاد ناظر صادر کردند.

جریمه‌های سنگین؛ آزمون نخست قانون ایمنی برخط

این پرونده، نخستین آزمون جدی برای سنجش اختیارات قانونی آفکام در چارچوب «قانون ایمنی آنلاین» مصوب سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) انگلستان محسوب می‌شود. طبق این قانون سخت‌گیرانه، شرکت‌های متخلف در رعایت استاندارد‌های ایمنی، با جریمه‌های سنگینی رو‌به‌رو خواهند شد که می‌تواند تا ۱۰ درصد از کل گردش مالی جهانی آنها باشد.