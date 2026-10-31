به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ نامدار صیادی با اشاره به سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در استان لرستان گفت:امسال ۶۰۷ هکتار از مزارع استان در سه فصل زراعی پاییزه، بهاره و تابستانه زیر کشت گوجه‌فرنگی رفته است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:از این میزان سطح زیر کشت، ۲۹۹ هکتار کشت پاییزه، ۲۰۸ هکتار کشت تابستانه و ۱۰۰ هکتار به کشت بهاره است.



وی بیان کرد:در سه فصل زراعی ۳۵ هزار تن گوجه‌فرنگی از مزارع استان برداشت می شود.