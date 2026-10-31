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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار محل دپوی شمع خودرو در محدوده کهریزک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار محل دپوی شمع خودرو در محدوده کهریزک خبر داد و گفت: ارزش کالاهای کشفشده بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و فنی مأموران تصریح کرد: در جریان بررسیها مشخص شد مقادیری لوازم یدکی خودرو در انباری در کهریزک تخلیه و نگهداری شده، اما در بازار توزیع نمیشود.
سردار مهدی افشاری افزود: پس از شناسایی محل، مأموران در عملیاتی انبار موردنظر را بازرسی کردند و در جریان بررسیها مشخص شد کالاها بدون ارائه اسناد و مدارک قانونی نگهداری شدهاند.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ محموله کشفشده شامل تعداد زیادی شمع خودرو بود که در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.
افشاری ارزش ریالی کالاهای کشفشده را بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.