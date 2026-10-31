به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار محل دپوی شمع خودرو در محدوده کهریزک خبر داد و گفت: ارزش کالا‌های کشف‌شده بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و فنی مأموران تصریح کرد: در جریان بررسی‌ها مشخص شد مقادیری لوازم یدکی خودرو در انباری در کهریزک تخلیه و نگهداری شده، اما در بازار توزیع نمی‌شود.

سردار مهدی افشاری افزود: پس از شناسایی محل، مأموران در عملیاتی انبار موردنظر را بازرسی کردند و در جریان بررسی‌ها مشخص شد کالا‌ها بدون ارائه اسناد و مدارک قانونی نگهداری شده‌اند.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ محموله کشف‌شده شامل تعداد زیادی شمع خودرو بود که در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

افشاری ارزش ریالی کالا‌های کشف‌شده را بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.