امدادگران، با هدف ارتقای آمادگی عمومی در مواجهه با حوادث مهارت‌های امدادی را توسط آمبولانس آموزشی به دانش‌آموزان آبادانی، خرمشهری و شادگانی آموزش می دهند.

آموزش مهارت‌های امدادی به دانش‌آموزان آبادان و خرمشهر و شادگانی با آمبولانس آموزشی

آموزش مهارت‌های امدادی به دانش‌آموزان آبادان و خرمشهر و شادگانی با آمبولانس آموزشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: از اواخر سال گذشته و پیش از آغاز جنگ تحمیلی آموزش مهارت های امداد و نجات به دانش آموزان آبادان، خرمشهر و شادگان آغاز شده است و تاکنون دانش آموزان ۳۳ مدرسه در این طرح، آموزش ها را فراگرفته اند.

دکتر یاسین افرا با باین اینکه در این آموزش ها از آمبولانس آموزشی بهره می گیریم، افزود: این آمبولانس آموزشی پنجمین در کشور و تنها آمبولانس آموزشی جنوب غرب کشور است و آموزشها را از ابتدای سال تحصیلی جدید در مدارس آغاز کرده است.

محتوای آموزشی متناسب با گروه‌های سنی طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم با نحوه تماس با فوریت های پزشکی، امدادخواهی و ارائه گزارش از حادثه آشنا می‌شوند و در مقاطع بالاتر، آموزش‌هایی مانند احیای قلبی ریوی و اقدامات اولیه در صحنه حوادث ارائه می‌شود.

وی با اشاره به آموزش مدیران و معلمان مدارس به‌عنوان بخشی دیگر از این طرح گفت: آموزش‌های تخصصی‌تر برای کادر مدارس نیز در نظر گرفته شده و صدور گواهی پایان دوره برای مدارس از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این طرح است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین با اشاره به نقش آموزش همگانی در شرایط بحرانی افزود: گروه آموزشی اورژانس در جریان جنگ تحمیلی نیز با حضور در تجمعات و برنامه‌های عمومی، آموزش‌های امدادی و آگاهی‌بخشی به مردم را دنبال کرد.

دکتر افرا با بیان اینکه هدف این آموزش‌ها تنها افزایش مهارت‌های امدادی در زمان حاضر نیست، تأکید کرد: تربیت نسلی آگاه و آماده برای مواجهه با حوادث، دستاوردی بلندمدت است که آثار آن در سال‌های آینده در جامعه نمایان خواهد شد.