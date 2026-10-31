بزرگداشت مقام شهید فهمیده در یاسوج
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد بر نقش دانشآموزان در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت سالروز شهادت شهید جاننثار، محمدحسین فهمیده، مراسم ویژهای با حضور مسئولان انتظامی و مدیران آموزش و پرورش استان در دبیرستان شاهد یاسوج برگزار شد. این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ شهادت برگزار شد، با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری همراه بود.
در این مراسم، سردار صالحی، فرمانده انتظامی استان، ضمن ابراز ارادت به مقام والای شهید فهمیده، بر اهمیت تعامل میان نهادهای انتظامی و مراکز فرهنگی و آموزشی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت تبریک و گرامیداشت این روز در میان نسل جوان، حضور در میان دانشآموزان را گامی مهم در جهت پیوند میان نسل امروز و ارزشهای دفاع مقدس دانست.
سردار صالحی در ادامه با اشاره به حساسیتهای کنونی کشور، خاطرنشان کرد: در شرایط حساس فعلی، ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری، هماهنگی و حضور هوشمندانه تمامی اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان هستیم.
وی با تأکید بر نقش راهبردی نسل جوان افزود: دانشآموزان بخش بزرگی از بدنه جامعه را تشکیل میدهند و میتوانند با تکیه بر آگاهی و باورهای خود، نقشی بسیار مؤثر در حفظ امنیت و ارزشهای ملی ایفا کنند.