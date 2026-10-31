به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت سالروز شهادت شهید جان‌نثار، محمدحسین فهمیده، مراسم ویژه‌ای با حضور مسئولان انتظامی و مدیران آموزش و پرورش استان در دبیرستان شاهد یاسوج برگزار شد.

این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ شهادت برگزار شد، با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود.

در این مراسم، سردار صالحی، فرمانده انتظامی استان، ضمن ابراز ارادت به مقام والای شهید فهمیده، بر اهمیت تعامل میان نهادهای انتظامی و مراکز فرهنگی و آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تبریک و گرامیداشت این روز در میان نسل جوان، حضور در میان دانش‌آموزان را گامی مهم در جهت پیوند میان نسل امروز و ارزش‌های دفاع مقدس دانست.