به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بنیاد مستضعفان صبح امروز در مراسمی با حضور رئیس این بنیاد و خیرین کشور، ۱۱ تفاهم‌نامه همکاری جدید را با هدف گسترش خدمات در مناطق محروم به امضا رساند. این قراردادها که مجموعاً ارزش ۴ میلیارد تومان دارند، در بخش‌های کلیدی از جمله اشتغال‌زایی، تامین ودیعه مسکن، درمان و توزیع نوشت‌افزار اجرا خواهند شد.

در این مراسم، خیرین با بازخوانی تجربیات خود در اجرای ۱۰ هزار طرح پیشین در حوزه محرومیت‌زدایی، راهکارهای جدیدی را برای بهینه‌سازی طرح‌های آتی ارائه دادند. این همکاری‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار کشور دنبال می‌شود.



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