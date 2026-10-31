رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت پاچ باقلای پاییزه در استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۲۳ هزار تن پیله‌تر باقلا به ارزش ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان در استان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: برداشت باقلای پاییزه از ۷ هزار زمین به عنوان کشت دوم پس از برداشت برنج در استان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال ۲۳ هزار تن پیله‌تر باقلا به ارزش ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان در استان برداشت شود.

وی با بیان اینکه گیلان تنها استان تولیدکننده پاچ باقلا در کشور است، افزود: بهار و پاییز هر سال، پاچ باقلا در همه شهرستان‌های گیلان کشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشاورزان استان از اواخر مرداد و اوایل شهریور کشت پاییزه پاچ باقلا را در شالیزار‌ها و زمین‌های پشته آغاز کرده و برداشت این محصول پاییزه را از اواخر مهر در استان آغاز می‌کنند.

صالح محمدی با اشاره به رابطه همزیستی ریشه پاچ باقلا با باکتری ریزوبیوم و نقش کشت این محصول در تامین پروتئین گیاهی، اصلاح و تثبیت ازت خاک، افزود: شهرستان‌های ماسال، رشت، تالش، آستانه اشرفیه، لاهیجان و صومعه سرا از عمده شهرستان‌های تولید کننده این محصول در گیلان هستند.