به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: ۴۰ درصد این موکب‌ها راجوانان اداره می کنند که نشان‌دهنده مشارکت فعال نسل جدید در این فعالیت‌هاست.

حجت‌الاسلام مهدی فوقی افزود: موکب‌های مردمی و صلواتی به نمادی از همبستگی اجتماعی و مذهبی تبدیل شده‌اند و با استقبال مردم روبه‌رو هستند.

وی با تأکید بر تقویت خدمات اجتماعی در اجتماعات شبانه گفت: حضور مدیران و مسئولان در میان مردم و رسیدگی به مشکلات آنان می‌تواند مشارکت مردمی را تقویت کند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان همچنین خواستار حضور پررنگ‌تر هیئت‌های مذهبی در اجتماعات دهه دوم فاطمیه شد.