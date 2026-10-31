تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در مسابقات فوتسال بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۷ با تیم‌های اوکراین، ژاپن و جمهوری چک همگروه شد.

هم‌گروهی تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران با اوکراین، ژاپن و جمهوری چک

هم‌گروهی تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران با اوکراین، ژاپن و جمهوری چک



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی مسابقات فوتسال بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۷ اتریش برگزار شد و ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات در چهار گروه چهار تیمی تقسیم شدند.

براساس قرعه‌کشی برگزار شده تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان که مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است، در گروه D رقابت‌ها با تیم‌های اوکراین، ژاپن و جمهوری چک همگروه شدند.

گروه‌بندی مسابقات فوتسال بازی‌های المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ به شرح زیر است:

گروه A: اتریش، لهستان، کویت و سوئد

گروه B: ایتالیا، ترکیه، عربستان و کلمبیا

گروه C: برزیل، کرواسی، قزاقستان و آرژانتین

گروه D: ایران، اوکراین، ژاپن و جمهوری چک

بیست‌ویکمین دوره مسابقات المپیک زمستانی ناشنوایان از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۵ دی ماه ۱۴۰۵) در هفت رشته ورزشی برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشته‌های فوتسال، اسکی و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.