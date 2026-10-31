۹ طرح عمرانی عام المنفعه از محل جمع آوری زکات در هفت ماه گذشته در خراسان جنوبی اجرا شد.

اجرای ۹ طرح عمرانی عام المنفعه در خراسان جنوبی

اجرای ۹ طرح عمرانی عام المنفعه در خراسان جنوبی

رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: در سال جاری ۲۹ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شده که ۹۲ درصد از این رقم در بخش محرومان و ۸ درصد برای طرح‌های عام المنفعه هزینه شده است.

حجت الاسلام فلسفی گفت: از این محل ۹ طرح عمرانی عام المنفعه شامل احداث مسجد و حسینیه اجرا شده است.

وی با بیان اینکه زکات جمع آوری شده از مردم در دو بخش عمرانی و محرومان هزینه می‌شود، گفت: پارسال نیز ۲۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شد.