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۹ طرح عمرانی عام المنفعه از محل جمع آوری زکات در هفت ماه گذشته در خراسان جنوبی اجرا شد.
رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: در سال جاری ۲۹ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شده که ۹۲ درصد از این رقم در بخش محرومان و ۸ درصد برای طرحهای عام المنفعه هزینه شده است.
حجت الاسلام فلسفی گفت: از این محل ۹ طرح عمرانی عام المنفعه شامل احداث مسجد و حسینیه اجرا شده است.
وی با بیان اینکه زکات جمع آوری شده از مردم در دو بخش عمرانی و محرومان هزینه میشود، گفت: پارسال نیز ۲۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شد.