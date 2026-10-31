به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر حراست آموزش و پرورش آذربایجان غربی در حاشیه برگزاری این رزمایش گفت: این رزمایش از ۴ آبان ماه همزمان با شروع هفته پدافند غیر عامل سعی شده که در تمامی مدارس آذربایجان غربی با محوریت‌های مختلفی برگزار شود.

عبدا... محمودی افزود: هدف از اجرای این رزمایش این است که موضوع پدافند غیر عامل از یک برنامه صرفا مناسبتی تبدیل به رویکرد فرهنگ سازی در مدارس شود.

او ادامه داد: در برگزاری این رزمایش‌ها دانش آموزان در هر سطحی برای مقابله با بحران‌ها آماده می‌شوند.

در این رزمایش دانش آموزان با نحوه استقرار در زمان زلزله، اطفا حریق و کمک‌های درمانی و اورژانسی هلال احمر آشنا شدند.

همچنین در این رزمایش زنگ پدافند غیر عامل مدارس نیز به صدا درآمد.

این رزمایش تا یازدهم آبان ماه در تمام مدارس آذربایجان غربی برگزار می‌شود.