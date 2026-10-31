اجتماعات شبانه در گرگان و دیگر شهر‌های استان گلستان، هر شب با حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، برگزار می‌شود؛ حضوری پررنگ که جلوه‌ای از همراهی نسل نوجوان با خانواده‌ها در این گردهمایی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دانش‌آموزان گرگانی در کنار پدران و مادران خود به میدان می‌آیند تا در فضایی آکنده از همدلی و همراهی، مفاهیمی همچون وحدت، انسجام و همبستگی را در کنار یکدیگر تجربه کنند.

حضور نسل نوجوان در این اجتماعات، فرصتی برای پیوند بیشتر خانواده‌ها و انتقال ارزش‌های جمعی به نسل آینده فراهم کرده است؛ نسلی که در کنار والدین خود، با حضور در این گردهمایی‌ها، مشق همدلی و همراهی می‌کند.