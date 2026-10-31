به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به برگزاری پویش تهیه هزار سری جهیزیه در استان از مردم برای مشارکت در این امر خدا پسندانه دعوت کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مؤمن، باوفا و ولایتمدار دیار علویان.

سلام علیکم

مازندران عزیز، در تمام مقاطع تاریخ، نه‌تنها در میدان‌های ایثار و حماسه‌آفرینی پیشگام بوده، بلکه همواره به داشتن دل‌هایی مملو از مهر، فتوت و دستگیری از همنوع شناخته شده است. رسم زیبای مردمان این خطه، همواره تقسیم شادی‌ها و کاستن از رنج‌های یکدیگر در سایه محبت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بوده است.

امروز در شرایطی قرار داریم که فشار‌ها و تنگنا‌های اقتصادی، آغاز زندگی مشترک را برای برخی از جوانان عزیز و خانواده‌های آبرومندمان دشوار ساخته است. در چنین روزگاری، کلام حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) بیش از هر زمان دیگری چراغ راه ماست که فرمودند: «خصوصیت خیرخواهی خالصانه برای یکدیگر و مواسات را رویه خود سازیم.»

مواسات، تجلی ایمان، درک عمیق از درد برادر مؤمن و شریک شدن در سرنوشت یکدیگر است. این همان سنت حسنه و روح برادری است که به جامعه ما برکت، آرامش و استحکام می‌بخشد و گره‌های بزرگ را با اراده‌های جمعی باز می‌کند.

در لبیک به این فرمان ولی‌امر مسلمین و برای تبدیل این توصیه معرفتی به یک حرکت عظیم مردمی، خادمان شما در سپاه کربلای مازندران در امتداد حرکت ملی «پویش تهیه ۱۰۰۰ سری جهیزیه» را برای نوعروسان و جوانان نیازمند استان آغاز کرده‌اند تا هیچ جوانی به خاطر کمبود‌های مادی، از تشکیل خانواده و آغاز یک زندگی سراسر امید باز نماند.

زیبایی و برکت این حرکت در آن است که بار آن بر دوش یک نفر نیست، بلکه با پیوند قطره‌های مهر شما به دریایی از گشایش تبدیل می‌شود. سهم مشارکت در این پویش بزرگ، برای هر نفر تنها ۱۱۰ هزار تومان (به نیت نام مبارک مولا علی علیه‌السلام) در نظر گرفته شده است؛ مبلغی که شاید به تنهایی کوچک به نظر برسد، اما در کنار هم، چراغ هزاران خانه را روشن و دل‌های بسیاری را شاد خواهد کرد.

از آحاد مردم شریف، خانواده‌های معظم شهدا، خیرین گرانقدر، جوانان پرشور و تمامی دلدادگان مکتب علوی در سراسر استان مازندران دعوت می‌کنم تا بار دیگر با حضور پرمهر خود در این رزمایش مواسات و همدلی، لبخند و امید را به خانه نوعروسان این دیار هدیه دهند.

بی‌تردید، دعای خیر زوج‌های جوانی که با دستان پرمهر شما راهی خانه بخت می‌شوند، بالاترین سرمایه و برکت برای زندگی دنیا و آخرت همه ما خواهد بود.

فرمانده سپاه کربلا مازندران

سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد