به گزارش خبرگزاری صداوسیما نخستین جلسه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر با حضور نمایندگان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در آن، آمادگی نیرو‌های مسلح برای افزایش تعاملات و همکاری‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر اعلام شد.

در این جلسه، حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن تبیین الزامات اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به طرح تأمین مواد مخدر دارویی مورد نیاز کشور، تصریح کرد: این موضوع در جلسه ۱۵۱ستاد به تصویب رسیده است. کشت کنترل‌شده گیاهان دارویی برای تأمین مواد اولیه دارو‌های مورد نیاز کشور، گامی بلند در راستای کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه دارویی است و با این اقدام، در تأمین مواد اولیه دارویی بحرانی برای کشور ایجاد نخواهد شد.

ذوالفقاری طرح‌های تحولی حوزه معاونت پیشگیری و درمان را تشریح کرد و گفت: طرح تحول درمان و طرح مرکز امید و زندگی در مرحله نهایی قرار دارد و ان‌شاءالله در جلسه آتی ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به تبیین شاخص‌های ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر پس از ۱۹سال، افزود: شاخص‌های مورد نظر که سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، به سنجش اثربخشی اقدامات انجام‌شده می‌پردازد.

در ادامه این جلسه، زارعی، قائم‌مقام دبیرکل و سرپرست معاونت مبارزه با مواد مخدر، به تشریح طرح‌های تحولی دبیرخانه ستاد پرداخت و گفت: طرح پیشگیری و مقابله با کشت گیاهان مخدر پایه در جلسه ۱۵۱ستاد به تصویب رسیده و دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی آن نیز نهایی و ابلاغ شده است. بر این اساس، دستگاه‌های متولی امر ملزم به پاسخ‌گویی و تعامل با ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برنامه‌ریزی افزود: برای نخستین‌بار، برنامه تحولی امر مبارزه با مواد مخدر با همکاری تمام دستگاه‌های دولتی در سال ۱۴۰۵تهیه شده است. همچنین، نظارت و ارزیابی اقدامات دستگاه‌های متولی امر مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌های دبیرخانه ستاد به شمار می‌رود.

در این جلسه، نمایندگان نیرو‌های مسلح شامل ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی، بسیج و نیرو‌های اطلاعاتی، ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری‌های مشترک با دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌های پیشگیری، درمان و مبارزه، بر ضرورت همکاری ویژه و تعاملات چندلایه در خصوص اقدامات ستاد تأکید کردند.

همچنین، نمایندگان نیرو‌های مسلح از دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستند تا در برنامه‌ریزی، اجرای منسجم برنامه‌های تخصصی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های این حوزه، اهتمام لازم را معمول کند.

نمایندگان دستگاه‌های عضو نیرو‌های مسلح در کمیسیون، بر همکاری و افزایش توان عملیاتی و اطلاعاتی دستگاه‌های تخصصی امر مبارزه با مواد مخدر، هم‌افزایی تمام یگان‌ها در استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته و جلوگیری از ورود و خروج انواع مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌ساز‌ها تأکید کردند و در این زمینه، مانند گذشته به توافق رسیدند.