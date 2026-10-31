به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) خود برای مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر اساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد. هر متقاضی باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

فرایند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درب‌های ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرایند آزمون بسته خواهد شد. درب‌های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد و از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درب‌های ورودی به محوطه و یا سالن‌های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، موجب محرومیت از شرکت در آزمون خواهد شد.

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای (شامل: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی) کارت شرکت در آزمون وجود دارد، ضروری است موارد مغایرت از اداره ثبت احوال منطقه سکونت پیگیری شود. چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های مربوط به سهمیه، تاریخ فارغ‌التحصیلی و عنوان رشته تحصیلی وجود دارد، تا قبل از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ منحصراً به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.

درصورتی که نسبت به بند‌های ۵ و ۶ مربوط به جنس، معلولیت و شدت معلولیت، عکس روی کارت (فاقد مهر بودن، واضح نبودن عکس و یا اشتباه بودن عکس) و شماره داوطلبی (به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا) معترض هستید، ضرورت دارد در روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ بر اساس آدرس درج شده در جدول شماره ۲ به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمایید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با داوطلب رفتار خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است. متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ لغایت ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ نسبت به تکمیل پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود به‌صورت اینترنتی از طریق تارنمای سازمان سنجش اقدام نمایند.

درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی این سازمان به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام شود. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.