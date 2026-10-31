فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران از دستگیری ۲ متهم به زورگیری در محدوده پارک دانشجو و بلوار کشاورز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی عزیزخوانی، فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری دو متهم به زورگیری در محدوده پارک دانشجو و بلوار کشاورز خبر داد و اظهار کرد: این افراد در جریان اجرای طرح‌های ویژه پلیس شناسایی و دستگیر شدند و در تحقیقات به چندین فقره سرقت به شیوه زورگیری اعتراف کردند.

وی در تشریح جزئیات دستگیری متهم نخست گفت: در پی افزایش گزارش‌های مربوط به قاپ‌زنی و زورگیری در محدوده کلانتری انقلاب، طرح ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری افراد مظنون در دستور کار پلیس قرار گرفت.

به گفته وی، در جریان اجرای این طرح، گشت‌های نامحسوس با لباس شخصی و موتورسیکلت در محدوده بوستان‌ها و پارک‌های منطقه، به‌ویژه چهارراه ولیعصر و پارک دانشجو، مستقر شدند.

عزیزخوانی افزود: مأموران با همکاری عوامل کلانتری انقلاب، فرد مظنون را هنگام سرقت از یکی از شهروندان شناسایی و پس از تعقیب‌وگریز دستگیر کردند. تلفن همراه شاکی، یک قبضه چاقو و یک افشانه فلفل نیز از متهم کشف شد.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات به چندین فقره سرقت به شیوه زورگیری اعتراف کرد و تعدادی از شاکیان نیز در مواجهه حضوری او را به‌عنوان فرد مظنون شناسایی کردند.

وی همچنین درباره دستگیری متهم دوم در محدوده بلوار کشاورز اظهار کرد: در جریان اجرای طرح دستگیری افراد مظنون به زورگیری در محدوده سرکلانتری سوم، یکی از متهمان دستگیر شد و یک دستگاه تلفن همراه مسروقه از وی کشف شد.

عزیزخوانی افزود: بررسی شماره سریال گوشی در سامانه‌های پلیس آگاهی نشان داد این دستگاه پیش‌تر در جریان زورگیری به سرقت رفته است؛ در ادامه، مالک گوشی شناسایی و پس از دعوت به پلیس آگاهی، در مواجهه حضوری متهم را به‌عنوان سارق اموال خود شناسایی کرد.

وی تصریح کرد: متهم ابتدا هرگونه سرقت را انکار می‌کرد، اما در جریان بازجویی‌های تخصصی به چندین فقره سرقت به شیوه زورگیری اعتراف کرد و فردی را نیز به‌عنوان همدست خود معرفی کرد.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی فرد مظنون به خرید اموال مسروقه و همچنین شناسایی و دستگیری همدست احتمالی متهم دوم ادامه دارد.

به گفته وی، هر دو متهم پس از انجام تحقیقات اولیه و با صدور قرار تأمین قضایی به زندان معرفی شدند.