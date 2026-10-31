با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس پنج مصدوم حادثه ترافیکی پراید و اتوبوس در اتوبان معلم به سمت شاهین شهر به بیمارستان گلدیس اصفهان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی مرکزمدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، در این حادثه که صبح امروز رخ داد پس از اعلام گزارش به این مرکز سه گروه عملیاتی اورژانس از شهرستان برخوار به محل حادثه اعزام شدند.

با امدادرسانی نیرو‌های فوریت پزشکی پنج سرنشین پراید شامل ۴ مرد و یک زن ۳۵ تا ۴۵ ساله به مرکز درمانی گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.