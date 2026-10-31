یک کارآفرین در حوزه کفپوش ساختمانی با تکیه بر ظرفیت خالی سه کارخانه و تمرکز بر بازاریابی و فروش، بدون راه‌اندازی خط تولید مستقل، نشان خود را توسعه داده و برای ورود به بازار‌های صادراتی آماده می‌شود.

تولید کفپوش ایرانی بدون کارخانه؛ با فروش شروع کرد و به تولید رسید

تولید کفپوش ایرانی بدون کارخانه؛ با فروش شروع کرد و به تولید رسید

به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها و واگذاری تولید به واحد‌های صنعتی فعال، فرصتی برای ورود کارآفرینان به عرصه تولید با سرمایه‌گذاری کمتر است؛ مدلی که وحید میرزاخانی، کارآفرین حوزه کفپوش ساختمانی، برای توسعه کسب‌وکار خود انتخاب کرده است.

میرزاخانی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ با فروش آغاز کرده و پس از راه‌اندازی مجموعه توزیع و انبارداری، از سال ۱۳۹۸ به فکر ایجاد نشان اختصاصی خود افتاده است.

او ابتدا محصولات تولیدکنندگان دیگر را با نشان همان کارخانه‌ها عرضه می‌کرد، اما با شناخت نیاز بازار و افزایش تقاضا برای تنوع رنگ و طرح، تصمیم گرفت محصولات را با نشان اختصاصی خود به بازار عرضه کند.

این کارآفرین می‌گوید: ابتدا تصمیم داشتیم کارخانه و خط تولید مستقل راه‌اندازی کنیم، اما پس از دو سال بررسی متوجه شدیم این مسیر به سرمایه، نیروی انسانی و زمان زیادی نیاز دارد؛ به همین دلیل استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های موجود را انتخاب کردیم.

به گفته میرزاخانی، در حال حاضر محصولات این مجموعه با دو نشان اختصاصی و همکاری سه کارخانه تولید می‌شود و تمرکز اصلی مجموعه بر بازاریابی، فروش و توزیع است.

وی با اشاره به اهمیت تخصص در فرایند تولید افزود: تولید یک محصول باکیفیت به دانش فنی، شناخت مواد اولیه، فرمولاسیون و مدیریت نیروی انسانی نیاز دارد و رسیدن به کیفیت مطلوب ممکن است سال‌ها زمان ببرد؛ در حالی که با برون‌سپاری تولید، می‌توان از تجربه و تخصص کارخانه‌های فعال استفاده کرد و تمرکز را بر توسعه بازار گذاشت.

میرزاخانی معتقد است این مدل علاوه بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند سودآوری کسب‌وکار را نیز افزایش دهد. به گفته او، در شرایطی که تولید مستقل ممکن است حاشیه سودی حدود ۲۰ درصد داشته باشد، تمرکز بر فروش و استفاده از ظرفیت کارخانه‌های دیگر می‌تواند این میزان را به ۳۰ درصد برساند.

این کارآفرین با اشاره به فعالیت یک مجموعه حدود ۲۰ نفره گفت: علاوه بر تیم فروش و توزیع، چندین گروه نصب نیز در این زنجیره فعالیت می‌کنند و هرکدام به‌صورت مستقل کسب‌وکار خود را اداره می‌کنند.

وی با بیان اینکه بخش عمده فروش این مجموعه از طریق فضای مجازی انجام می‌شود، افزود: حتی در شرایط جنگی نیز فعالیت مجموعه متوقف نشد و با حفظ روند فروش و توزیع، توانستیم عملکرد خود را افزایش دهیم.

ظرفیت صادراتی کفپوش ایرانی

میرزاخانی با اشاره به مزیت ایران در تولید محصولات پتروشیمی و دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفپوش گفت: با توجه به تولید داخلی مواد اولیه و توان فنی کارخانه‌های کشور، زمینه مناسبی برای افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات این محصولات وجود دارد.

او عراق، تاجیکستان و افغانستان را از بازار‌های هدف صادراتی مجموعه عنوان کرد و گفت: در یک سال آینده برنامه داریم صادرات کفپوش ایرانی را به‌صورت جدی آغاز کنیم.

شروع تولید با سرمایه کمتر

این کارآفرین درباره میزان سرمایه مورد نیاز برای ورود به این کسب‌وکار نیز گفت: می‌توان فعالیت را در مقیاس کوچک آغاز کرد. حتی با حدود ۲۰۰ میلیون تومان و در صورت برخورداری از توان فروش و بازاریابی، امکان شروع فعالیت و عرضه محصول وجود دارد.

وی تجربه خود را نمونه‌ای از اهمیت اعتمادسازی میان تولیدکننده و توزیع‌کننده دانست و افزود: ما در ابتدای کار با سرمایه کارخانه همکاری‌کننده فعالیت کردیم؛ زیرا پس از پنج سال فعالیت در حوزه فروش، اعتماد لازم میان ما و تولیدکننده شکل گرفته بود.

میرزاخانی همچنین با اشاره به تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها گفت: دریافت مجوز فروشگاه را شخصاً از این درگاه پیگیری کردم و فرایند آن حدود دو هفته زمان برد.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات جدید مربوط به تسهیل صدور مجوز تولید بدون کارخانه، مسیر فعالیت کارآفرینان و صاحبان برند نیز هموارتر شود.

تولید بدون کارخانه؛ فرصتی برای افزایش بهره‌وری

این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه‌های کشور گفت: وقتی یک خط تولید به‌جای فعالیت در یک شیفت، بتواند در دو یا سه شیفت فعالیت کند، هم بهره‌وری تولید افزایش می‌یابد و هم زمینه اشتغال بیشتر فراهم می‌شود.

به اعتقاد او، اگر فعالان اقتصادی به‌جای راه‌اندازی خطوط تولید موازی، از ظرفیت‌های خالی واحد‌های صنعتی استفاده کنند، هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و امکان تمرکز بیشتر بر کیفیت، فروش و توسعه بازار فراهم می‌شود.

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