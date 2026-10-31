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نیکوکار یزدی، هزینه شادی روح والدین مرحومش را به آزادی زندانیان غیرعمد اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس شریفزاده، نیکوکار یزدی، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را به نیت شادی روح پدر مرحومش "حاج محمد شریفزاده" و مادر مرحومه اش حاجیه "فاطمه پدر عبداللهی" اهدا کرد تا صرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی شود.
این خیر نیکاندیش در خصوص انگیزه خود از انتخاب این حوزه برای کار خیر اظهار داشت: در نوبتهای پیشین، توفیق داشتهام کمکهایی را در زمینه تجهیز بیمارستان، درمان نیازمندان و تهیه بستههای معیشتی به انجام برسانم؛ اما برای این مرحله، آزادی زندانیان را انتخاب کردم.
وی افزود: دلیل اصلی انتخاب این امر خداپسندانه این است که یک زندانی غیرعمد پس از رهایی، به زندگی عادی خود بازمیگردد، بالای سر زن و بچهاش حاضر میشود و میتواند حامی و تکیهگاه خانوادهاش باشد و حمایت از کسانی که به دلیل بدهی و حوادث غیرعمد در زندان هستند و نیازمند دستگیریاند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و امیدوارم این روند استمرار داشته باشد.