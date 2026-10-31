به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس شریف‌زاده، نیکوکار یزدی، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را به نیت شادی روح پدر مرحومش "حاج محمد شریف‌زاده" و مادر مرحومه اش حاجیه "فاطمه پدر عبداللهی" اهدا کرد تا صرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی شود.

این خیر نیک‌اندیش در خصوص انگیزه خود از انتخاب این حوزه برای کار خیر اظهار داشت: در نوبت‌های پیشین، توفیق داشته‌ام کمک‌هایی را در زمینه تجهیز بیمارستان، درمان نیازمندان و تهیه بسته‌های معیشتی به انجام برسانم؛ اما برای این مرحله، آزادی زندانیان را انتخاب کردم.

وی افزود: دلیل اصلی انتخاب این امر خداپسندانه این است که یک زندانی غیرعمد پس از رهایی، به زندگی عادی خود بازمی‌گردد، بالای سر زن و بچه‌اش حاضر می‌شود و می‌تواند حامی و تکیه‌گاه خانواده‌اش باشد و حمایت از کسانی که به دلیل بدهی و حوادث غیرعمد در زندان هستند و نیازمند دستگیری‌اند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و امیدوارم این روند استمرار داشته باشد.