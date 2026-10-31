همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی، روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه در آبادان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی روز جمعه ۱۵ آبان ماه از ساعت ۷:۳۰ صبح در از میدان شهدای قیام، ابتدای بلوار ساحلی بهمنشیر بلوار امام حسین (ع) آغاز و تا پل ایستگاه هفت ادامه خواهد داشت.

شهروندان می‌توانند در کنار اعضای خانواده خود در این برنامه ورزشی و اجتماعی حضور پیدا کنند.

همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با هدف ترویج ورزش همگانی، تشویق خانواده‌ها به فعالیت بدنی، ارتقای سلامت عمومی و تقویت همدلی و نشاط اجتماعی برگزار می‌شود و از عموم شهروندان آبادانی دعوت شده است با حضور در این برنامه، در کنار خانواده‌های خود در این حرکت ورزشی مشارکت کنند.