از اواخر وقت امروز نهم تا اواسط وقت فردا دهم آبان در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، با توجه به شرایط ناپایداری جو و گذر ریز موج‌ها از فراز استان، تا اواخر روز دوشنبه در اغلب نقاط استان، ابرناکی و رگبار گاهی رعد و برق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (بویژه در مناطق مرتفع شرقی و شمالی استان) و احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی (بویژه در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی) وجود دارد.

همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است. شمال خلیج فارس تا اواخر روز دوشنبه در برخی از ساعات مواج و همراه با رگبار پراکنده و رعد و برق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۸.۹ و ایذه با دمای ۱۵.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۵.۷ و کمینه دمای ۲۰.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.