

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت‌الله چاوشی گفت: ارزش وزنی کالا‌های ترانزیت شده از گمرک پرویزخان از ابتدای امسال تا پایان مهر یک میلیون و ۴۳۴ هزار تن بوده است.

وی عمده محموله‌های ترانزیتی را شامل گازوئیل، مازوت، قیر، بنزین، ضایعات کارتن و نوشابه عنوان کرد.

مدیرکل گمرک منطقه آزاد تجاری صنعتی قصرشیرین گفت: همچنین در مدت اعلام شده، ۶۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار به مقصد گمرک پرویزخان ترانزیت شده است.

چاوشی میانگین تردد روزانه ناوگان حامل کالا‌های ترانزیتی در گمرک پرویزخان ۳۳۱کامیون و کالا‌های صادراتی را ۵۰۱ دستگاه کامیون اعلام کرد.

وی با بیان اینکه گمرک پرویزخان از مرز‌های مهم تجاری کشور به شمار می‌رود، گفت: این گمرک در توسعه صادرات و مبادلات تجاری ایران با کشور عراق نقش قابل توجهی دارد و تداوم فعالیت ناوگان صادراتی و ترانزیتی، بیانگر اهمیت این مرز در تجارت میان ۲ کشور است.